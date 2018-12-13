Гриценко: Если власть выходит за рамки закона - значит, сядет в тюрьму

Распределение государственных средств по регионам должно быть прозрачным, а их выделение не должно зависеть от партийной принадлежности и личной лояльности городских председателей, заявил лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"Жизнь ни города-миллионника, ни малейшего села не может зависеть от прихотей президента. Власть не имеет права выкручивать руки общинам. И не будет!", - сказал А.Гриценко в эфире "11 канала" в среду в Днепре, сообщает пресс- служба политика.

Также А.Гриценко прокомментировал проблемы вокруг строительства аэропорта в Днепре и торможение с прокладкой станций метрополитена.

"Я знаю эти проблемы. Не только в Днепре. В Запорожье проблема с мостом с 2003 года. Все президенты, все премьеры обещают решить. Безрезультатно", - отметил политик.

Лидер "Гражданской позиции" добавил, что инфраструктуру максимально эффективно должно создавать государство, потому что это дает возможность нормально жить людям, а бизнесу - работать.

Гриценко рассказал, что выделение средств на взлетную полосу и другие инфраструктурные вещи должно быть честным и не должно зависеть от того, от какой партии избран мэр или от распределения фракций в городском совете. По его словам, Днепр не может зависеть от того, как президент смотрит на политический расклад на месте.

"Я вижу эти игрища. И это не только в Днепре. У нас недавно был мэр города Лебедин Сумской области. Что делает власть? Она районную администрацию и районный совет выводит в качестве юридических лиц в деревню - и город не получает даже налоги. Власть выводит все государственные структуры, чтобы опустить этого мэра", - рассказал А.Гриценко.

"Если работает городская власть на город - супер. Если она выходит за рамки закона - значит, сядет в тюрьму. Это касается всех. Не будет такого: дам - ​​не дам. Проголосуете меня - будете иметь аэропорт. Власть в Киеве не должна так работать ", - добавил политик.