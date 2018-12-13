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14:08 13.12.2018

Безсмертный подтвердил, что вел переговоры с Гриценко об объединении

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Безсмертный подтвердил, что вел переговоры с Гриценко об объединении

Политик, экс-вице-премьер Украины Роман Безсмертный заявил, что вел переговоры с лидером партии "Гражданская позиция" Анатолием Гриценко об объединении.

"Моя позиция такова: за одним столом должны сидеть не только Чумак и Гриценко, а еще как минимум три человека - Безсмертный, Вакарчук и Садовый. Если посмотреть на социологию, это работает. Все остальное - просто пустая трата времени", - сказал Р.Безсмертный в комментарии "Украинской правде".

При этом на своей странице в Фейсбук он добавил, что выход во второй тур Петра Порошенко и Юлии Тимошенко может привести к третьему Майдану. 

Теги: #безсмертный #роман_безсмертный #гриценко
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