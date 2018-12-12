Мураев, Вилкул, Колесников являются наименее продуктивными депутатами Верховной Рады за четыре года - КИУ

Наименее продуктивным депутатом ВР является внефракционный Евгений Мураев, который за четыре года подал 160 проектов законов, ни один из которых не был принят, сообщают в пресс-службе ВОО "Комитет избирателей Украины".

В списке непродуктивных политиков также члены "Оппозиционного блока" Юрий Солод (подано 111/ принято 0), Александр Вилкул (108/0), Дмитрий Шпенов (81/0) и Дмитрий Колесников (80/0).

Отмечается, что всего в парламенте есть 48 политиков, которые до сих пор не стали авторами ни одного принятого закона. Среди них Вадим Рабинович (53/0), Нестор Шуфрич (24/0), Виктор Шевченко (73/0), Сергей Кивалов (34/0), Михаил Добкин (6/0), Андрей Билецкий (43/0), Дмитрий Ярош (12/0).

В то же время в Раде есть политики, которые уже стали авторами десятков принятых законов. Наиболее продуктивным депутатом ВР является член фракции БПП Глеб Загорий. За четыре года каждый второй законопроект политика стал законом (подано 53/ принято 25).

Среди лидеров депутатских фракций самыми продуктивными есть Артур Герасимов, 32% законопроектов которого стали законами (подано 91/ принято 29). На втором месте Максим Бурбак с показателем 26% (118/31), третий Олег Ляшко - 20% (269/54). Далее следуют Олег Березюк - 18% (92/17), Юлия Тимошенко - 8% (102/8) и Вадим Новинский - 0% (15/0).

"Разделение на коалицию и оппозицию является ключевым фактором, влияющим на вероятность принятия депутатского законопроекта. Однако следует учитывать, что даже среди оппозиционных фракций и групп сверхпроизводительные депутаты. Так, законами становятся 26% законопроектов Оксаны Корчинской с РПЛ. Это столько же, сколько в головы "Народного Фронта". Кроме того, законами становятся 23% законопроектов Юрия-Богдана Шухевича (РПЛ), а также 22% законопроектов Виктора Галасюка (РПЛ) и Алексея Рябчина ("Батькивщина"). Поэтому говорить, что оппозиция полностью исключена из процесса принятия решений также некорректно", - подытожил глава КИУ Алексей Кошель.

Во внимание принимались исключительно проекты законов, проекты постановлений не учитывались.