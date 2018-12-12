Великобритания будет продолжать оказывать Украине всестороннюю помощь и поддержку - Наливайченко

Лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко заверил, что Великобритания будет продолжать оказывать Украине всестороннюю помощь и поддержку.

По его словам, Великобритания остается надежным и последовательным партнером Украины в вопросах противодействия агрессору, осуществления важных реформ и преодоления коррупции.

"В Лондоне я представляю подготовлен мной "Азовский пакет санкций" против агрессора, предусматривающий введение визового режима, ограничение свободной конвертации рубля, прекращение деятельности российского бизнеса в стратегических отраслях, в частности в энергетике и агробизнесе", - рассказал лидер "Справедливости", комментируя свой визит в Лондон, сообщает официальный сайт политика в среду.

"Хочу подчеркнуть, что все озвученные мной просьбы о политике безопасности, оборонне, политической и финансовой помощи Украине положительно воспринимаются британскими партнерами", - подчеркнул В.Наливайченко.

Наливайченко такженапомнил, что Украина остается приоритетом учитывая долгосрочную безопасность, стабильность и процветание европейского континента и является важным направлением для Великобритании. В частности, правительство Великобритании в 2018-2019 годах планирует предоставить Украине более 35 млн фунтов стерлингов для проведения реформ, борьбы с коррупцией и поддержки других сфер.