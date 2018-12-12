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13:57 12.12.2018

Чумак: Наше объединение должно добавить Гриценко 3-5%

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Чумак: Наше объединение должно добавить Гриценко 3-5%

Поддержка общественного движения "Хвыля" должна добавить лидеру партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко 3-5% к президентскому рейтингу, надеется глава "Хвыли" Виктор Чумак.

"В конце месяца мы проведем определенное исследование и посмотрим. Ожидания от объединения были высокими - думаю, это должно добавить Гриценко минимум 3-5%", - заявил он в интервью изданию "Главком".

При этом, говоря о бюджете кампании кандидата в президенты А.Гриценко, он сообщил, что это минимум - 45-60 миллионов гривен.

"Пока рано об этом говорить. Это зависит от того, какая стратегия будет утверждена. Если серьезно вкладываться в рекламу и медиа - это один бюджет, если меньше - другой. Мы примем решение, исходя из ресурсов. Минимум - 45-60 млн грн. Думаю , собрать такие деньги среди наших сторонников - не проблема. Но надо говорить о гораздо большей сумме", - сказал В.Чумак.

Теги: #чумак #гриценко
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