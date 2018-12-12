Выборы2019

Выборы

11:59 12.12.2018

Партия регионов заявила о желании участвовать в парламентских выборах

1 мин читать
Партия регионов заявила о желании участвовать в парламентских выборах

В г.Днепре на собрании местной инициативной группы Партии регионов партийцы приняли решение участвовать в парламентских выборах, говорится на официальном сайте партии.

Как отмечает прес-служба, Днепр стал первым городом, в котором сформировалась такая группа. На собрание к днепровским активистам также приехали и члены центральной группы – Иван Миглазов, Валерия Матюха и Руслан Любченко.

"Мы будем идти и работать над тем, чтобы огромное количество людей – профессионалов, простых производственников, работников сельского хозяйства, предпринимателей – смогли зайти со своим видением, со своими экономическими программами в качестве депутатов Верховной Рады, в качестве депутатов разных уровней. Для того чтобы, в первую очередь, исправить экономическую ситуацию в стране, чтобы улучшилось благосостояние каждой семьи и всей Украины", – заявил лидер центральной инициативной группы Иван Миглазов во вторник.

Он рассказал также о встречах инициативной группы на юге и западе Украины и заявил, что там у партии есть "колоссальная поддержка".

"Люди сами поверили, что они являются движущей силой в этом проекте. Это не просто проект, это их жизнь, это их будущее", – сказал глава группы.

Кроме этого, на собрании партийцы избрали лидера местной инициативной группы в Днепре. Им стал Николай Бойко, он будет представлять интересы Днепра в центральной группе партии.

Теги: #партия_регионов #выборы #парламент
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Полтавской области - соцопрос

Виктор Чумак рассказал об объединении с Анатолием Гриценко

Александр Мороз заявил, что готов снова баллотироваться в президенты

Яценюк назвал условие, при котором "Народный фронт" может поддержать Порошенко

Тимошенко считает, что избирательному законодательству необходимы изменения, которые позволят молодым партиям зайти в парламент

В Раду могут пройти шесть партий, но "Оппоблок", "Самопомич" и "Народный фронт" барьер не преодолевают – опрос КМИС

КМИС: Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, Порошенко – на третьем месте

Садовый об объединении с Гриценко: Я настроен идти в президенты и побеждать

Гриценко рассказал о первых шагах на посту президента

Скандальный политтехнолог Владимир Петров заявил, что будет участвовать в президентских выборах

ПОСЛЕДНЕЕ

Насиров заявил о готовности приступить к работе на посту главы ГФС, от президентских амбиций отказываться не будет

Вакарчук о восстановлении Насирова в должности: Судьи принимали такое решение, потому что им за него ничего не будет

Партия "Батькивщина" лидирует в парламентском рейтинге в Полтавской области - опрос

Сергей Тарута поздравил военных с Днем Сухопутных войск ВСУ

Гриценко: В Украине должно быть справедливое распределение полезных ископаемых

В Лондоне Валентин Наливайченко обсудит российскую агрессию и "Азовский пакет санкций"

Садовый о восстановлении Насирова в должности: Это приговор фейковой судебной реформе

Тимошенко заключила с лидерами молодежных организаций пошаговый план развития Украины

И.Кива: За 5 лет войны власть не удосужилась отстроить патронный завод

Рабинович: Надо меньше смотреть на рейтинги, а идти к избирателям и доказывать

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА