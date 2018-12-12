Партия регионов заявила о желании участвовать в парламентских выборах

В г.Днепре на собрании местной инициативной группы Партии регионов партийцы приняли решение участвовать в парламентских выборах, говорится на официальном сайте партии.

Как отмечает прес-служба, Днепр стал первым городом, в котором сформировалась такая группа. На собрание к днепровским активистам также приехали и члены центральной группы – Иван Миглазов, Валерия Матюха и Руслан Любченко.

"Мы будем идти и работать над тем, чтобы огромное количество людей – профессионалов, простых производственников, работников сельского хозяйства, предпринимателей – смогли зайти со своим видением, со своими экономическими программами в качестве депутатов Верховной Рады, в качестве депутатов разных уровней. Для того чтобы, в первую очередь, исправить экономическую ситуацию в стране, чтобы улучшилось благосостояние каждой семьи и всей Украины", – заявил лидер центральной инициативной группы Иван Миглазов во вторник.

Он рассказал также о встречах инициативной группы на юге и западе Украины и заявил, что там у партии есть "колоссальная поддержка".

"Люди сами поверили, что они являются движущей силой в этом проекте. Это не просто проект, это их жизнь, это их будущее", – сказал глава группы.

Кроме этого, на собрании партийцы избрали лидера местной инициативной группы в Днепре. Им стал Николай Бойко, он будет представлять интересы Днепра в центральной группе партии.