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09:31 12.12.2018

Александр Мороз заявил, что готов снова баллотироваться в президенты

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Александр Мороз заявил, что готов снова баллотироваться в президенты

Бывший спикер Верховной Рады Александр Мороз заявил, что намерен вновь баллотироваться в президенты Украины.

"Сегодня на руководящем активе партии, которую я возглавляю, рассматривался и этот вопрос - внесение конкретных предложений относительно того, как защищать, в том числе, украинскую землю как основу государственности. Рекомендуется принимать активное участие в президентской кампании и в следующих выборах и в парламентской кампании" - cказал А.Мороз в эфире политического ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина" во вторник.

А.Мороз отметил, что 12 декабря состоится съезд социалистов, на котором будут обсуждать вопрос кандидатуры в президенты, и сам А.Мороз готов участвовать в выборах в случае поддержки его кандидатуры.

"Съезд будет 12-го числа, 13-го я готов дать ответ на этот вопрос. Я настроен изменить систему власти, потому что это ключевой вопрос сегодня в Украине. Я обращусь к людям. Если поддержат, то пойду", - заявил он.

Напомним, А.Мороз возглавлял Верховную Раду в 1994-1998 годах, а также в 2006-2007 годах. Он уже неоднократно баллотировался в президенты. Так, на выборах 1994 и 1999 годов занял третье место. В 2004 и 2010 годах также баллотировался.

Теги: #мороз #украина #выборы
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