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Выборы

16:39 11.12.2018

Яценюк назвал условие, при котором "Народный фронт" может поддержать Порошенко

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Яценюк назвал условие, при котором "Народный фронт" может поддержать Порошенко

Лидер "Народного фронта" и экс-премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что его политсила может рассматривать поддержку на президентских выборах только одного кандидата - лидера партии.

"Народный фронт" может рассматривать поддержку только одного кандидата - лидера партии Арсения Яценюка. Может ли Яценюк участвовать в президентских выборах? Конечно, может. Но надо смотреть реально. Я никогда не пойду на то, чтобы быть фактически техническим кандидатом. Я могу либо выиграть, либо не участвовать", - заявил А.Яценюк в эфире телеканала "Первый западный" в понедельник.

Политик добавил, что "Народный фронт" не исключает возможность поддержки исключительно члена партии "Народный фронт": "Если Петр Порошенко станет членом политической партии "Народный фронт" - мы подумаем об этом", - добавил политик.

Теги: #яценюк #порошенко #выборы
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