Почти две трети украинцев уверены, что Порошенко хотел ввести военное положение с целью переноса выборов

Россия совершила акт военной агрессии против Украины во время инцидента с военными кораблями Украины и России в Азовском море 25 ноября. Такого мнения придерживаются 58% украинцев, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Противоположное мнение высказали 22% респондентов, а каждый пятый - не определился. В исследовании также указывается, что решение о введении военного положения на 30 дней в отдельных областях поддерживают только треть опрошенных, не поддерживают - почти 60%.

В то же время почти две трети опрошенных допускают, что президент Петр Порошенко хотел ввести военное положение в Украине на 60 дней с целью переноса президентских выборов.

Соответствующий опрос проводили в период с 4 по 10 декабря среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. В целом специалисты опросили 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.