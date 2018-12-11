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Выборы

10:55 11.12.2018

КМИС: Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, Порошенко – на третьем месте

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КМИС: Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, Порошенко – на третьем месте

Лидером президентского рейтинга остается лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, на втором месте - шоумен Владимир Зеленский, закрывает тройку действующий президент Украины Петр Порошенко, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно данным, которые были представлены на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", если бы выборы президента Украины происходили в начале декабря и респонденты могли выбирать из 37 фамилий кандидатов, то 21,2% (среди тех, кто определился со своим выбором) проголосовали бы за Ю.Тимошенко, 14,6% – за шоумена Владимира Зеленского,11,6% – за действующего президента Украины Петра Порошенко,11% – за лидера "Оппозиционной платформы – За життя" Юрия Бойко.

Кроме того, 8,7% (из тех, кто определился со своим выбором) намерены проголосовать за лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, 8,2% – за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, 3,8% готовы отдать свой голос рок-музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука.

Вместе с тем, 27,6% респондентов не определились со своим выбором, 9,3% решили не принимать участие в голосовании, а 4,7% вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бюллетень.

Что касается второго тура, то, согласно опросу, действующий президент П.Порошенко проигрывает возможным кандидатам Ю.Бойко, С.Вакарчуку, В.Зеленскому и Ю.Тимошенко.

В свою очередь, лидер ВО "Батькивщина" в возможном втором туре проигрывает только В.Зеленскому. Лидер "Гражданской позиции" А.Гриценко уступает Ю.Тимошенко во втором туре лишь на 0,4%.

Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии с 23 ноября по 3 декабря 2018 года. Было опрошено 2 тыс. респондентов, которые проживают в 110 населенных пунктах во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областях.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2% - для показателей близких к 10%, 1,4% близких к 5%.

Теги: #рейтинги #кмис_опрос #выборы #опросы2019
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