Центральная избирательная комиссия и Совет Европы впервые в истории заключили Меморандум о сотрудничестве

Делегация Центральной избирательной комиссии во главе с Татьяной Слипачук посетила штаб-квартиру Совета Европы в Страсбурге, где подписала Меморандум с СЕ о сотрудничестве, сообщается на сайте ЦИК в понедельник.

"По инициативе и по приглашению Генерального директората по вопросам демократии Совета Европы 6-7 декабря в штаб-квартире Совета Европы (Страсбург, Франция) с рабочим визитом находилась делегация ЦИК. Одним из важнейших итогов этого визита стало заключение первого в истории ЦИК Меморандума о сотрудничестве между Центральной избирательной комиссией и Советом Европы", - говорится в сообщении Центризбиркома.

Отмечается, что в соответствии с Меморандумом подписанты будут сотрудничать в направлениях укрепления возможностей ЦИК организовывать и проводить выборы согласно европейским стандартам и надлежащими практиками. Также речь идет и об усилении возможностей Комиссии по обучению различных участников избирательного процесса, включая избирателей.

Кроме того, Меморандум предусматривает содействие созданию деятельности региональных отделений ЦИК, использование новых технологий в избирательном процессе, дальнейшее совершенствование качества списков избирателей и регистрации избирателей.

"Во время визита состоялось плодотворное общение по актуальным вопросам деятельности ЦИК. В частности, по подготовке и проведению предстоящих выборов Президента Украины и народных депутатов Украины, а также по вопросам проведения местных выборов 2020 года", - добавили в пресс-службе ЦИК.