Гриценко: моих бигбордов в 5-6 раз меньше, чем у других кандидатов, и размещаются они за счет членов партии

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко отмечает, что его бигборды с лозунгом "Честных больше!" размещены за счет партии, и их меньше, чем похожих бигбордов у ряда других потенциальных кандидатов в президенты.

"Сейчас выборов нет, и пока вы не видели нашей политической рекламы на телевидении, у других она уже есть. Что касается бигбордов, то их, так навскидку, раз в 5-6 меньше, чем у других. Ориентировочно их около тысячи. Они стали размещаться с 1 ноября. И это идет из финансового счета нашей партии. В нашей партии есть предприниматели, которые могут покрыть такие затраты, и обо всем этом мы регулярно отчитываемся", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

А.Гриценко указал, что вопрос прозрачности финансирования избирательных кампаний в Украине решен на законодательном уровне даже более эффективно, чем во многих странах, которые считаются образцами демократии, и даже если кто-то захочет поддержать избирательную кампанию, то просто так не сможет это сделать.

"Избирательная кампания начинается фактически в новогоднюю ночь. После регистрации кандидата в президенты регистрируется человек, который отвечает за финансы, открывается избирательный фонд и там будет все прозрачно", - подчеркнул он.