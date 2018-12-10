Выборы2019

Выборы

13:50 10.12.2018

Гриценко о выборах-2019: Во втором туре мы побеждаем всех

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Гриценко о выборах-2019: Во втором туре мы побеждаем всех

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко оценивая свои шансы во втором туре президентских выборов заявил, что не видит себе конкурентов.

"Вы можете обратиться ко всем социологам… они вам четко скажут: во втором туре у нас нет конкурентов, побеждаем всех", - подчеркнул А.Гриценко во время пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина".

"Наибольший конкурент во втором туре - уныние, пассивность и голосование "ногами" наших людей куда-то в сторону Португалии", – добавил он.

А.Гриценко отметил, что является оптимистом и пообещал приложить все усилия, чтобы объединить все политические силы, чтобы страна получила власть "новой морали и ценностей".

Теги: #украина #выборы #гриценко
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