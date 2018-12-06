"Батькивщина" поддержала прекращение действия договора о дружбе с РФ

"Батькивщина" единогласно проголосовала за законопроект "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" (№ 0206), сообщают в пресс-службе партии.

Как отметил во время рассмотрения соответствующего документа нардеп от "Батькивщины" Борис Тарасюк, это вопрос стратегической важности для Украины.

Кроме того, он продемонстрировал заявления Юлии Тимошенко, Григория Немыри и Сергея Власенко, которые сейчас находятся в командировке в Вашингтоне, с официальной просьбой к председателю ВР Андрею Парубию зачислить их голоса "За" денонсацию дружбы с РФ.

Свое заявление Ю.Тимошенко заранее обнародовала на своей странице в Фейсбук, добавив также соответствующие обращения депутатов из ее фракции, которые также находятся сегодня в Америке.

"К сожалению, я сегодня физически не могу присутствовать на заседании парламента, поскольку нахожусь в США с визитом. Это очень важная поездка для формирования новых систем безопасности и гарантий Украины со стороны Соединенных Штатов Америки. Она заранее согласована и не могла быть отменена или перенесена на другой неделю ", - написала она в четверг.

Лидер "Батькивщины" отметила, что это официальная и последовательная позиция ее личная и ее политической силы.