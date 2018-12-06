Выборы2019

Выборы

15:21 06.12.2018

"Батькивщина" поддержала прекращение действия договора о дружбе с РФ

1 мин читать
"Батькивщина" поддержала прекращение действия договора о дружбе с РФ

"Батькивщина" единогласно проголосовала за законопроект "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" (№ 0206), сообщают в пресс-службе партии.

Как отметил во время рассмотрения соответствующего документа нардеп от "Батькивщины" Борис Тарасюк, это вопрос стратегической важности для Украины.

Кроме того, он продемонстрировал заявления Юлии Тимошенко, Григория Немыри и Сергея Власенко, которые сейчас находятся в командировке в Вашингтоне, с официальной просьбой к председателю ВР Андрею Парубию зачислить их голоса "За" денонсацию дружбы с РФ.

Свое заявление Ю.Тимошенко заранее обнародовала на своей странице в Фейсбук, добавив также соответствующие обращения депутатов из ее фракции, которые также находятся сегодня в Америке.

"К сожалению, я сегодня физически не могу присутствовать на заседании парламента, поскольку нахожусь в США с визитом. Это очень важная поездка для формирования новых систем безопасности и гарантий Украины со стороны Соединенных Штатов Америки. Она заранее согласована и не могла быть отменена или перенесена на другой неделю ", - написала она в четверг.

Лидер "Батькивщины" отметила, что это официальная и последовательная позиция ее личная и ее политической силы.

Теги: #батькивщина #тимошенко #россия
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

При министре обороны Гриценко ВСУ разворовали на десятки миллиардов гривен, что привело к оккупации части Украины - Винник

Новинский: Прекращение действия договора о дружбе с РФ – ошибка власти

Россия пытается повлиять на выборы в Украине - спецпредставитель Госдепа США

Тимошенко: Сильная армия сделает переговоры о мире на условиях Украины максимально эффективными

Бойко: Власть не делает никаких шагов по освобождению украинских моряков

Кравчуку импонирует предвыборная программа Тимошенко

Тимошенко обсудила эскалацию на Азове с президентом Фонда защиты демократий Клиффом Мэем

Супрун обвинила газету Тимошенко в распространении лжи и антинаучных утверждений

Тимошенко: Украина должна опираться на Будапештский меморандум, чтобы усмирить агрессора

Тимошенко обсудила эскалацию в Азовском море с сенатором от штата Иллинойс Ричардом Дурбином

ПОСЛЕДНЕЕ

"Оппоблок" настаивает на продлении моратория на продажу сельхозземель до всеукраинского референдума

Гриценко считает, что страны-члены НАТО должны заблокировать доступ суднам из РФ в свои порты

Гриценко: Страны-члены НАТО должны заблокировать доступ суднам, выходящих из черноморских и азовских портов РФ

"Радикальная партия" предлагает план для снижения стоимости лекарств

Садовый приветствовал решение ВР предоставить статус участника боевых действий представителям УПА

Нардеп Богомолец заявила о намерении баллотироваться в президенты Украины

Порошенко предлагает отменить запрет на проведение местных выборов 23 декабря в условиях военного положения – законопроект

Работники Николаевской верфи поддержали программу Вилкула по спасению судостроительной отрасли

Рабинович: Власть довела Украину до полной зависимости от международных дотаций

BURI-Украина: Тимошенко, Бойко и Порошенко возглавляют президентский рейтинг

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА