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13:30 06.12.2018

Гриценко: Страны-члены НАТО должны заблокировать доступ суднам, выходящих из черноморских и азовских портов РФ

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Гриценко: Страны-члены НАТО должны заблокировать доступ суднам, выходящих из черноморских и азовских портов РФ

На фоне обострения конфликта в Азово-Черноморском регионе страны-члены НАТО должны принять решение заблокировать доступ в свои порты суднам, выходящих из черноморских и азовских портов РФ, заявил лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"Я не ожидаю от НАТО прорывного решения в плане направления нескольких эскадр, такого явно не будет. Но поэтапно может быть, когда страны-члены НАТО решат заблокировать доступ в свои порты суднам, выходящих из черноморских или азовских портов РФ", - сказал А .Гриценко в эфире программы "HARD с Влащенко" на канале ZIK в среду.

Политик добавил, что блокирование двух портов экономически ударит по Украине, которая теряет примерно 2 млрд. долларов, но страдают и другие страны, потому что не получают товары.

"Здесь будет реакция мирового сообщества. Надеюсь больше, чем простая обеспокоенность. Сейчас проводятся консультации. Среди возможных действий есть такие, которые больно ударят по России", - говорит А.Гриценко.

Он добавил, что среди представителей государств, с которыми общался Анатолий Гриценко, рассматривается вариант зеркального ответа, чтобы поставить Россию в рамки. То есть, если РФ будет запрещать выход из портов и заниматься пиратством, может быть заблокирован доступ ее суден в порты соответствующих государств.

А.Гриценко также подчеркнул, что позитивным сигналом является то, что после захвата украинских кораблей и моряков действия России солидарно осуждают практически все: "Ибо безопасность судоходства в третьем тысячелетии - не то, что может быть толерантным с пиратством и варварством".

Теги: #азовский_кризис #нато #гриценко
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