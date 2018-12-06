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11:06 06.12.2018

Работники Николаевской верфи поддержали программу Вилкула по спасению судостроительной отрасли

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Работники Николаевской верфи поддержали программу Вилкула по спасению судостроительной отрасли

Зампредседателя "Оппозиционного блока" Александр Вилкул рассказал, что раньше в Украине на Николаевской судоверфи производилось все - от авианесущих крейсеров до рыболовецких судов. А сейчас официальные заказчики выходят из переговоров из-за военного положения.

"Десятки тысяч людей и здесь, и в смежных отраслях могут оказаться просто без зарплат. Иностранные партнеры и заказчики не хотят работать со страной с непонятным военным положением", - написал оппозиционер в Фейсбук.

Нардеп отметил, что вместе с судостроителями разработал программу спасения судостроительной отрасли, основанную на лучшем мировом опыте. Соответствующие законопроекты поданы в парламент, но коалиция их блокирует, утверждает А.Вилкул.

"Во всех странах мира существует государственная поддержка, государственные программы. И только у нас добивают уже последнее, что осталось и хотят нас превратить в 15-ти миллионную аграрную страну с нищими людьми и проданной землей", - подчеркнул политик.

"Работники предприятия отметили, что объемы производства на предприятиях судостроения уменьшились почти в 10 раз по сравнению с предыдущими годами. Из-за отсутствия работы наши высококвалифицированные рабочие и инженеры уезжают из Николаева во Францию, Голландию, Финляндию…", - добавил оппозиционер.

Теги: #судоверфь #видео2019 #вилкул #николаевская_область
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