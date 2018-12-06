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Выборы

10:46 06.12.2018

BURI-Украина: Тимошенко, Бойко и Порошенко возглавляют президентский рейтинг

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BURI-Украина: Тимошенко, Бойко и Порошенко возглавляют президентский рейтинг

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, большинство опрошенных украинцев отдали бы свои голоса за Юлию Тимошенко, Юрия Бойко и Петра Порошенко, свидетельствуют результаты исследования, опубликованные международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) в европейском издании EU-Chronicle.

Так, за Юлию Тимошенко проголосовало бы 11,6% опрошенных, за Юрия Бойко - 11,5%, за Петра Порошенко - 9,3%. Другие кандидаты получили бы меньшую поддержку: Владимир Зеленский - 5,6%, Олег Ляшко - 5,1%, Анатолий Гриценко - 4,9% и Святослав Вакарчук - 4,2%. Среди других кандидатов наиболее положительную динамику роста показал Илья Кива (2,3%).

Опрос проводился на территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым) международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) в период с 26 ноября по 1 декабря 2018 года. Общее количество респондентов составило 2020 человек. Метод опроса - прямые интервью. Вероятная погрешность не превышает 2,2%.

Теги: #кандидаты #выборы #опросы2019
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