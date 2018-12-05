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Выборы

10:51 05.12.2018

Порошенко: У нас есть все предпосылки для спокойного проведение 23 декабря выборов в ОТГ

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Порошенко: У нас есть все предпосылки для спокойного проведение 23 декабря выборов в ОТГ

Украина имеет все предпосылки для спокойного проведения выборов в ОТГ, так же как для подготовки к официальному старту президентских выборов, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Глава государства напомнил, что на днях он внес в Раду проект закона "О внесении изменения в статью 28 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" по обеспечению проведения местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря 2018".

"В документе говорится о том, чтобы сделать исключение и провести голосование в новообразованных ОТГ", - отметил П.Порошенко на Форуме местного самоуправления в Киеве в среду.

П.Порошенко также сообщил, что сейчас в Украине уже сформировано 874 объединенных территориальных громад, 665 из которых получили увеличенную структуру доходной части и перешли на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом.

"Объем господдержки на развитие общин и развитие инфраструктуры уже увеличился по сравнению с 2014 годом в 39 раз. Но мы не можем останавливаться. Слишком пестрой является картина хода децентрализации по областям, слишком много разрывов в покрытии территорий ОТГ остается на картах", - подчеркнул президент .

"В 2019 году года должны быть сформированы все перспективные планы областей с полным покрытием ОТГ всей территории Украины. В 2020 году мы должны принять административное решение об объединении общин, которые за четыре года не нашли ни желания, ни стремления, ни сил объединиться", - добавил П.Порошенко.

Теги: #отг #порошенко #украина #выборы
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