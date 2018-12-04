Президентские выборы не должны зависеть от военного положения - депутат от "Батькивщины"

Лидеры шести групп и фракций Верховной Рады подготовили и подписали свой вариант изменений и дополнений в закон о военном положении, предусматривающий пересмотр норм, которые делают невозможным проведение президентских выборов, сообщил заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

"Президент пытается проводить выборы в ОТГ в условиях военного положения. Мы же подаем предложение: президентские выборы пройдут независимо ни от чего, даже от объявления военного положения", - сказал С.Соболев, сообщают в пресс-службе партии.

По его словам, изменения предусматривают ограничение количества членов УИК (участковых избирательных комиссий - ИФ) путем жеребьевки с обязательным правом фракций на представительство в комиссиях. Кроме того, предлагается снять норму, обязывающую всех членов комиссии, которых сейчас 400 тыс., заполнять электронные декларации.

"Мы "вычистили" полностью несоответствия в законодательстве. Если будет голосоваться президентский законопроект о проведении выборов в ОТГ на территориях, где объявлено военное положение, наш, как альтернативный проект закона, также будет рассматриваться в сессионном зале", - подытожил заместитель председателя фракции.