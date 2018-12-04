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13:54 04.12.2018

Рада должна срочно отменить повышение тарифов и продлить мораторий на продажу земли - нардеп от "Батькивщины"

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Рада должна срочно отменить повышение тарифов и продлить мораторий на продажу земли - нардеп от "Батькивщины"

"Батькивщина" требует от парламента отменить подорожание газа для населения, а также продлить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли, заявил с парламентской трибуны заместитель председателя фракции Сергей Соболев.

"Уже истекает срок, когда профильные комитеты должны были рассмотреть представление лидеров групп и фракций относительно пересмотра тарифов на газ, а также коммунальных платежей. С завтрашнего дня у нас есть все основания начать рассмотрение этого вопроса при внесении его в повестку дня", - сказал политик, сообщают в пресс-службе партии.

Он отметил, что "Батькивщина" поддерживает позицию тех фракций, которые считают это первоочередным вопросом развития экономики и социальной защиты граждан. Также принципиально продление моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Для принятия соответствующего решения у парламента осталось только 2 сессионные недели, добавил С.Соболев.

"Фактически у нас есть ограничение, которое установлено отсутствием профильного закона. Но это ограничение дает возможность тем, кто нечестен на руку, через различные соглашения фактически с 1 января начать процесс отъема земель сельхозназначения у тех, кто непосредственно является их владельцами. И дальше делать перепродажу этих земельных участков", - пояснил парламентарий.

Именно поэтому "Батькивщина" обратилась к спикеру Андрею Парубию и руководителям всех депутатских фракций и групп с просьбой срочно рассмотреть продление моратория на продажу земли и принять окончательное решение, которое бы не позволило манипулировать землями сельхозназначения.

Теги: #соболев #батькивщина
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