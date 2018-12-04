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Выборы

13:46 04.12.2018

Садовый предлагает задержать и обменять Медведчука на украинских моряков

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Садовый предлагает задержать и обменять Медведчука на украинских моряков

Лидер "Самопомичи" Андрей Садовый предлагает задержать "звезду" российской агентуры в Украине Виктора Медведчука за государственную измену и обменять его на украинских моряков.

"Думаю, его мы сможем обменять не только на наших пленных моряков, но и на всех политических заключенных, которые сегодня находятся в российских тюрьмах", - сказал А.Садовый в своем видеоблоге на YouTube.

Он напоминает, что военное положение в стране вводится для того, чтобы навести порядок и укрепить оборону нашего государства.

"Если Медведчук и российская агентура дальше будут себя свободно чувствовать в Украине, если пророссийские медиа дальше осквернять все украинское, если Украина и дальше не окажет влияния на объекты критической инфраструктуры, а коррупция будет как шоу, то есть если мы не увидим реальных изменений и военное положение будет использовано как дымовая завеса для того, чтобы влиять на выборы - это очень плохо. Я бы никому не советовал обманывать граждан своей страны", - подчеркнул политик.

Теги: #медведчук #садовый #моряки
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