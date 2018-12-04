Вилкул требует провести приватизацию стратегических объектов после президентских выборов и стабилизации экономики

Народный депутат, зампредседателя "Оппозиционного блока" Александр Вилкул заявил, что в условиях беззакония и военного положения серьезные инвесторы не придут и не заплатят реальную цену за объекты, а руководство страны хочет за бесценок продать стратегические госпредприятия "своим".

"В результате сейчас целый пакет мощнейших госпредприятий страны - Турбоатом, Электротяжмаш, Одесский припортовый завод, Сумыхимпром и другие может быть продан совокупно за цену, меньшую, чем стоил в 2013 только один Одесский припортовый завод", – сказал А.Вилкул с трибуны парламента во вторник.

"Поэтому требую перенести приватизацию стратегических объектов на период после президентских выборов и стабилизации экономики", - добавил политик.