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12:11 04.12.2018

Вилкул требует провести приватизацию стратегических объектов после президентских выборов и стабилизации экономики

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Вилкул требует провести приватизацию стратегических объектов после президентских выборов и стабилизации экономики

Народный депутат, зампредседателя "Оппозиционного блока" Александр Вилкул заявил, что в условиях беззакония и военного положения серьезные инвесторы не придут и не заплатят реальную цену за объекты, а руководство страны хочет за бесценок продать стратегические госпредприятия "своим".

"В результате сейчас целый пакет мощнейших госпредприятий страны - Турбоатом, Электротяжмаш, Одесский припортовый завод, Сумыхимпром и другие может быть продан совокупно за цену, меньшую, чем стоил в 2013 только один Одесский припортовый завод", – сказал А.Вилкул с трибуны парламента во вторник.

"Поэтому требую перенести приватизацию стратегических объектов на период после президентских выборов и стабилизации экономики", - добавил политик.

Теги: #приватизация #вилкул #предприятия #оппоблок
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