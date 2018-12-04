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11:21 04.12.2018

Ляшко о расторжении соглашений с РФ: Власть действует не в интересах Украины, а ради рейтингов и предвыборного пиара

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Ляшко о расторжении соглашений с РФ: Власть действует не в интересах Украины, а ради рейтингов и предвыборного пиара

Расторжение договоров с Россией сегодня - предвыборный пиар власти, потому что это надо было сделать с начала агрессии РФ, считает лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"В 2014 году наша команда зарегистрировала законопроекты о расторжении всех соглашений с Россией и о национализации имущества агрессора. Мы требовали от властей их принятия, но они игнорировали наши требования. Теперь, перед выборами, они начали рассказывать о расторжении соглашений с РФ. Это показывает, что власть действует не в интересах Украины, а в собственных интересах - ради рейтингов и предвыборного пиара", - написал политик на своей странице в Фейсбук во вторник.

По его словам, сейчас действуют договоры с РФ об аренде аэродрома "Нитка" в Крыму, о базировании Черноморского флота РФ в Украине и еще ряд других.

Теги: #ляшко #россия #олег_ляшко #радикальная_партия
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