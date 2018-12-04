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09:35 04.12.2018

Безсмертный: Договор о дружбе с Россией - пиар Порошенко многократного использования

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Безсмертный: Договор о дружбе с Россией - пиар Порошенко многократного использования

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией прекратил свое действие с момента аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, поэтому попытка поднять эту тему является информационным вбросом Президента ради поднятия собственного рейтинга, считает политик Роман Безсмертный.

"Согласно Венской конвенции о праве международных договоров, когда одна сторона не дает возможность другому выполнять Договор, то такой договор считается расторгнутым. То есть с момента аннексии Крыма, а затем и войны в Донбассе этот Договор не действует. Он считается прекратившим свое действие", - подчеркнул он, сообщают в пресс-службе политика.

Р.Безсмертный напомнил, что в сентябре, когда закончился пятилетний срок действия этого договора, Украина уже заявила о прекращении действия этого документа, хотя фактически он и не действовал с момента российской агрессии. По его мнению, на этот раз Президент снова поднял эту "тему многоразового использования", потому что "правовой режим военного положения надо чем-то наполнять".

"Это информация, которая компенсирует отсутствие действий. А таких информповодов может быть еще несколько, потому что на сегодняшний день существует широкая договорная база между Украиной и Россией, которая на самом деле тоже прекратила свое действие в связи с военными действиями. В то же время, если взять правовой режим военного положения, то ни кадровых, ни бюджетных, ни организационных решений до сих пор не принято. Чтобы заполнить этот вакуум, вбрасывается такая информация, которая позволяет пиариться Президенту", - считает политик.

Теги: #россия #роман_безсмертный #безсмертный
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