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Выборы

17:43 03.12.2018

Ляшко заявил, что "Радикальная партия" выдвинет кандидата в президенты 22 января на съезде

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Ляшко заявил, что "Радикальная партия" выдвинет кандидата в президенты 22 января на съезде

На столетие провозглашения Акта объединения УНР и ЗУНР, 22 января, "Радикальная партия" выдвинет кандидата в президенты от фракции, заявил лидер РПЛ Олег Ляшко.

"22 января, в сотую годовщину провозглашения Акта объединения, состоится съезд Радикальной партии, на котором мы выставим кандидата в президенты. Это очень символично, потому что моя цель - объединить страну", - написал политик на своей странице в Фейсбук в понедельник.

Кроме того, О.Ляшко сообщил, что сегодня он отчитался о 4 годах работы "Радикальной партии" в парламенте.

"В свой 46-й день рождения отчитался о 4 годах работы моей фракции в парламенте. Впервые в новейшей украинской истории парламентская фракция отчиталась за свою работу публично перед людьми... Многие политики любит повторять за мной - идти к людям, выдавать мои инициативы за свои. Хочу, чтобы и в этом они взяли пример с нашей железной команды и рассказали, что они сделали для людей", - заявил нардеп.

Теги: #ляшко #олег_ляшко #выборы
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