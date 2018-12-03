Украинцы позитивно относятся к Вакарчуку и Зеленскому, а более узнаваемые – Порошенко и Ляшко – опрос "Рейтинг"

Самое позитивное отношение у граждан Украины к рок-музыканту Святославу Вакарчуку, а самое негативное – к экс-премьер-министру Украины, лидеру партии "Народный фронт" Арсению Яценюку, а самые узнаваемые политики – президент Украины Пето Порошенко и лидер радикальной партии Олег Ляшко, свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Так, на вопрос о том, каковым является ваше отношение к таким украинским политикам и представителям украинской власти, к С.Вакарчуку 42% респондентов ответили, что позитивное или скорее позитивное, 36% - негативное или скорее негативное, 3% опрошенных не слышали о нем и 20% затруднились с ответом.

К шоумену Владимиру Зеленскому 40% опрошенных относятся позитивно или скорее позитивно, 38% - негативно или скорее негативно, 1% не слышали о нем и 19% затруднились с ответом.

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко у 28% опрошенных вызывает позитивное или скорее позитивное отношение, у 50% - негативное или скорее негативное. Не слышали о нем 7%, затруднились с ответом 15% .

К лидеру партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко 25% респондентов относятся позитивно или скорее позитивно, 64% - негативно или скорее негативно, слышали о ней 1%, затруднились с ответом 10%.

Мэр Львова, лидер "Объединения "Самопомич" Андрей Садовый у 22% опрошенных вызывает позитивное или скорее позитивное отношение, у 54% - негативное или скорее негативное. Не слышали о нем 7%, затруднились с ответом 17%.

К мэру Киева Виталию Кличко 20% респондентов относятся позитивно или скорее позитивно, 66% - негативно или скорее негативно, не слышали о нем 1%, затруднились с ответом 14%.

Сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко у 18% опрошенных вызывает позитивное или скорее позитивное отношение, 67% относятся к нему негативно или скорее негативно, 6% не слышали о нем, 8% затруднились с ответом.

Лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко имеет позитивное или скорее позитивное отношение у 17% респондентов, негативно или скорее негативно – у 2%;14% не слышали о нем, 16% затруднились с ответом.

Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана 17% опрошенных имеют позитивно или скорее позитивно, но 73% - негативно или скорее негативно, 1% не слышали о нем и 9% затруднились с ответом.

О.Ляшко пользуется симпатией в 16% опрошенных , 77% оценивают его негативно, не слышали о нем менее 1%, затруднились с ответом 8%.

К действующему президенту П.Порошенко позитивно или скорее позитивно отоносятся 15% опрошенных, негативно или скорее негативно - 77%, не слышали о нем 0%, и затруднились с ответом 8%.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович" имеет позитивное или скорее позитивное отношение у 14%, негативное или скорее негативное – у 71%, не слышали о нем 6% , затруднились с ответом 10%

Заместитель главы парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул вызывает симпатию у 13% опрошенных, но негативно или скорее негативно к нему относятся 56%, не слышали о нем 19%, затруднились с ответом 12%.

Экс-президента Грузии, лидера движения "Рух новых сил" Михаила Саакашвили позитивно оценивают 12% респондентов, 70% - о негативно или скорее негативно, 2% не слышали о нем, 16% затруднились с ответом.

К главе партии ВО "Свобода" Олегу Тягнибоку 11% относятся позитивно или скорее позитивно, 73% - негативно или скорее негативно, 3% не слышали о нем и 13% затруднились с ответом.

Главу Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова позитивно оценивают 10% опрошенных и 75% - негативно, 4% не слышали о нем, и 11% затруднились с ответом.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий имеет позитивное отношение у 10% опрошенных, но у 76% - негативное или скорее негативно. 4% не слышали о нем и 10% затруднились с ответом.

К секретарю СНБО Александру Турчинову 9% относятся позитивно и 75% - негативно; 4% не слышали о нем, затруднились с ответом 12%.

Лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа", член партии "За життя" Виктор Медведчук имеет симпатии у 8% опрошенных, но 67% оценивают его негативно. Еще 11% не слышали о нем т 13% затруднились с ответом.

К экс-премьеру А.Яценюку позитивно относятся лишь 7% респондентов и негативно - 84%. Не слышали о нем 2% и 8% затруднились с ответом.

Опрос "Динамика общественно-политических взглядов в Украине" был проведен с 29 сентября по 14 октября 2018 года Социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института (IRI).

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2400 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.