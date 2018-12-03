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13:28 03.12.2018

И.Луценко: 29 стран мира увидели основания Украины ввести военное положение, украинская оппозиция - нет

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И.Луценко: 29 стран мира увидели основания Украины ввести военное положение, украинская оппозиция - нет

Основанием введения военного положения является то, что Украина находится под угрозой полномасштабной войны с РФ, а не политические причины, как утверждает оппозиция, заявила нардеп от "Блока Петра Порошенко", представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"По сравнению с 2014 годом, количество российских солдат в Крыму увеличилось втрое, БТР - в пять раз, артиллерии - в 10 раз, самолетов, систем залпового огня - в 10 раз. Вокруг украинско-российской границы находится 500 боевых самолетов тактической авиации, 340 вертолетов армейской авиации, 25 батальонных тактических групп РФ, способных выполнять боевые задачи и бомбардировки украинской территории. Я не знаю, какие еще надо привести факты, чтобы не увидеть оппозиции неискусственных, неполитических причин введения военного положения", - сказала И.Луценко во время заседания Согласительного совета в понедельник, сообщают в пресс-службе "БПП".

При этом она напомнила, что 29 стран мира уже осудили действия России и признали, что это полноценная агрессия РФ против Украины.

"Какие еще основания нужны оппозиции, чтобы признать то, что мы на грани войны с РФ ?!", - подчеркнула нардеп.

Теги: #луценко #бпп #ирина_луценко #военное_положение
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