Нардеп от "БПП": У нас есть с чем идти к людям на выборах

Первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко заявил, что "БПП" есть, что показать людям на выборах - конкретные экономические результаты и достижения.

"Знаете, идти на выборы от власти всегда труднее, чем от оппозиции. Но у нас есть с чем идти к людям, что говорить людям. Нам есть, что показать - есть конкретные экономические результаты и достижения за эти четыре с половиной года. Да, действительно, мы должны были вкладывать колоссальные средства в строительство украинской армии, потому что в 2014 году армии не было. Сейчас все видят, что мы имеем мощную армию, которая по оценкам влиятельных международных организаций входит в десятку крупнейших армий Европы", - сказал И.Кононенко в прямом эфире Радио НВ, сообщают в пресс-службе партии.

По его словам, все эти четыре с половиной года страна работала с дефицитом бюджета 2,5%.

"И это в условиях войны. Давайте посмотрим на другие страны: Аргентина - дефицит бюджета 8%, войны нету; Турция - 6%, тоже нет войны, страна с колоссальным ресурсом и геополитическим положением", - подытожил политик.