Выборы2019

Выборы

13:19 30.11.2018

Порошенко: Если из-за закона о военном положении мы отменим выборы, от этого выиграет только Путин

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Порошенко: Если из-за закона о военном положении мы отменим выборы, от этого выиграет только Путин

Если из-за военного положения в Украине будут отманены выборы, от этого будет в выигрыше только президент Российской Федерации Владимир Путин, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Если из-за закона о военном положении мы отменим выборы, в данной ситуации выигрывает только один человек. Знаете кто это? Это Путин", - сказал П.Порошенко в интервью "Skynews", сообщает в пятницу пресс-служба главы Украинского государства.

При этом глава Украинского государства подчеркнул, что российский президент никогда не будет решать, кто будет украинским президентом.

"… российский президент никогда не будет решать кто будет президентом Украины. Это решение примет украинский народ", - сказал он и отметил, что уверен и доверяет украинскому народу.

Президентские выборы в Украине должны пройти в марте 2019 года, парламентские – в октябре.

Теги: #порошенко #выборы #путин #петр_порошенко
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