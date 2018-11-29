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15:46 29.11.2018

Медведчук: Военное положение направлено против интересов жителей юго-востока Украины

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Медведчук: Военное положение направлено против интересов жителей юго-востока Украины

Военное положение направлено в первую очередь против интересов жителей юго-востока Украины, уверен лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа", председатель политсовета партии "За життя" Виктор Медведчук.

"Единогласное голосование депутатов по так называемой демократической "солянки" заклятых друзей и заклятых союзников свидетельствует о том, что псевдопатриотические силы объединились в своем наступлении на конституционные права жителей юго-востока Украины", - отметил Медведчук, сообщает пресс-служба межфракционного депутатского объединения "Оппозиционная платформа - За життя".

По его словам населения 10 областей, где ввели военное положение, наиболее активно и последовательно выступает против антинародной, разрушительной политики властей, которая этим решением развязала себе руки для наступления на свободу слова и независимые СМИ, для репрессий против политических и общественных сил, для борьбы с инакомыслящими.

"Сегодня жители юго-востока Украины, русскоязычное население и все те, кто осознает необходимость кардинального изменения политики нынешней власти, четко понимают необходимость и своевременность той цели, которой добивается "Оппозиционная платформа - За життя", выдвижение единого кандидата Юрия Бойко на президентских выборах для защиты конституционных прав граждан, их жизни, собственности и свободы", - добавил он.

Теги: #медведчук #украина #военное_положение
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