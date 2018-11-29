Чумак о выборах в Грузии: Процесс волеизъявления граждан контролировала власть

Лидер Общественного движения "Хвиля" Виктор Чумак, который был международным наблюдателем за избирательным процессом второго тура президентских выборов считает, что процесс и волеизъявление грузинских граждан полностью контролировала власть.

"Я считаю, что вчерашние выборы были абсолютно контролируемые властью. Тот посыл который сделала власть: списала долги практически 600 тысячам грузинских граждан, он многих толкнул прийти на выборы. Вместе с тем я видел большое количество людей, которые называли себя координаторами. У них были списки людей, которые должны прийти на выборы…которых жестко контролировали, чтобы эти люди появились на своих избирательных участках и проголосовали так как от них требуют", - рассказал нардеп (внефракционный) во время пресс-конференции по итогам выборов президента Грузии сегодня в Тбилиси.

"Как по мне это все говорит о том что такой процесс волеизъявления не был свободным. Этот процесс был абсолютно регулируемым властью. Не знаю, позволяет ли грузинское законодательство иметь на руках списки с персональными данными всех людей пришедших на избирательные участки…как по мне это нарушение прав граждан и тайного волеизъявления", - подчеркнул В.Чумак.

Как сообщалось, по итогам голосования во втором туре президентских выборов в Грузии, состоявшихся 28 ноября, победу одержала независимый кандидат Саломе Зурабишвили.

По данным ЦИК, после подсчета 98,76% проголосовавших избирателей кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили набрала - 59,61% голосов избирателей, а ее соперник кандидат в президенты от бывшей партии власти "Единое национальное движение" Григол Вашадзе - 40,39%.