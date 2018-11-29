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13:09 29.11.2018

Безсмертный считает, что к нападению на партийцев Гриценко причастна власть

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Безсмертный считает, что к нападению на партийцев Гриценко причастна власть

За нападением на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и избиением его однопартийцев стоит нынешняя власть, заявил экс-вице-премьер-министр Роман Безсмертный.

"Очевидно, что за этим событием стоят не конкуренты, а представители власти. Только кто? Это непосредственно Президентом была дана команда или кем-то из его исполнителей? Но в том, что именно оттуда ветер дует, у меня нет никаких сомнений", - сказал он, сообщается на сайте политика в четверг.

Р.Безсмертный считает такие инциденты недопустимыми, особенно в условиях введенного военного положения.

"Это вам ответ на вопрос, что такое для нас военное положение. Я не случайно говорил о том, что этот указ никуда не годится, так как в нем нет ответа на массу вопросов. Пошли уже вторые сутки - ни одного кадрового назначения, ни решение о создании местных советов обороны. В нормальной стране за сутки было бы принято все организационные, структурные, бюджетные решения, которые уже бы заработали", - отметил политик.

По его мнению, срочно необходимо усилить патрулирование улиц, привлечь войска территориальной обороны, создать добровольные дружины.

Также Р.Безсмертный убежден, что Верховный Главнокомандующий должен был выступить по телевидению с просьбой к политикам не ездить по регионам. Но вместо этого Президент сам поехал в Чернигов встречаться с людьми. А лидер Оппозиционного блока "вообще объявил, что он не будет выполнять закон, а ездить и в дальнейшем".

"Им абсолютно все равно, какой закон не выполнять. Но в условиях существования реальной угрозы вместо того, чтобы объединяться, чтобы ее преодолеть, и думать, как защитить Родину, они продолжают каждый играть свою песню на своем инструменте. Это полная какофония государства! Трудно мне на это все смотреть, когда знаю, как должно быть", - подчеркнул экс-вице-премьер.

Как сообщалось, инцидент произошел 28 ноября. Лидера партии "Гражданская позиция" А.Гриценко забросали яйцами в Одессе перед входом в одну из местных радиостанций, а впоследствии завязалась схватка в результате которой пострадали члены команды А.Гриценко. Полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. При этом в "БПП" заявляют, что к нападению на политика не причастны.

Теги: #безсмертный #гриценко
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