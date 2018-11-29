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09:49 29.11.2018

Наливайченко: Власть так и не объяснила, что делать во время военного положения

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Наливайченко: Власть так и не объяснила, что делать во время военного положения

Власть объявила военное положение, но четкого плана своих действий в этот период так и не представила, подчеркнул лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

"Третий день действует военное положение. Военные администрации не созданы, люди не осведомлены - что им делать, куда обращаться ... Плана действий у власти нет! Зато политическая агитация от Порошенко - по всем городам. Так не защищают страну!", - отметил В.Наливайченко в интервью "34 телеканалу" вчера в г.Днепро, сообщает пресс-служба политика.

Лидер движения "Справедливость" отметил, что сейчас власть должна сосредоточиться на скорейшем возвращении украинских военнопленных моряков.

"Сегодня нужно делать все возможное и даже невозможное для того, чтобы вернуть ребят. На высшем уровне должны быть задействованы все механизмы. Скоро Саммит G-20. Лидеры крупнейших стран мира должны четко сказать Путину, что такой наглый акт агрессии будет иметь серьезные последствия", - убежден политик.

Теги: #днепро #военное_положение #наливайченко
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