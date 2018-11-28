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Выборы

18:36 28.11.2018

ЦИК работает над упрощением процедур госзакупок для избиркомов на время выборов – Слипачук

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ЦИК работает над упрощением процедур госзакупок для избиркомов на время выборов – Слипачук

Центральная избирательная комиссия Украины работает над тем, чтобы упростить процедуры осуществления государственных закупок через ProZorro на время проведения выборов.

"Тема госзакупок может стать проблемой для членов избиркомов. Один из основных пунктов, где мы пытаемся все-таки внести изменения в законодательство, касается закупок через ProZorro. Ведь у нас срок полномочий окружных избирательных комиссий очень короткий, и за этот период они должны по закону проводить тендеры. А когда вносили изменения в закон о госзакупках, специфику избирательного процесса не учли", - сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина" глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Она отметила, что во многих странах существует практика, что из общей системы исключаются закупки, осуществляемые избирательными комиссиями в избирательный период.

"Мы поднимаем сейчас этот вопрос, но, к сожалению, пока что не находим окончательного понимания со стороны Министерства экономики о сложности осуществления закупок людьми, которые попадают в избирательные комиссии, должны успеть принять планы закупок, осуществить все необходимые процедуры. Есть также вопрос, что если эта закупка сверхпороговая, то ее можно оспорить, и подача жалобы может заблокировать или вообще остановить весь процесс", - пояснила Т.Слипачук.

По ее словам, в связи с этим существуют риски возникновения сложностей с развозкой бюллетеней. "Кроме того, через тендерные процедуры должна происходить процедура закупки услуг СМИ. Да и само отсутствие сегодня Национальной телерадиокомпании как таковой требует внесения изменений в закон. Но мы над этим работаем, и я верю в положительный результат", - указала глава ЦИК.

При этом Т.Слипачук подчеркнула, что ЦИК поднимает эти вопросы только на избирательный период. "Возможно, уже на следующие президентские и парламентские выборы, которые будут в 2024 году, нужно продумывать какие-то особые процедуры для закупок, осуществляемых избирательными комиссиями", - считает она.

Теги: #цик #выборы
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