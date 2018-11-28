Выборы2019

Выборы

16:04 28.11.2018

Важно, чтобы Украина следовала курсу реформ, несмотря на выборы - глава представительства НАТО

1 мин читать
Важно, чтобы Украина следовала курсу реформ, несмотря на выборы - глава представительства НАТО

Украина должна следовать курсу реформ, несмотря на очередные выборы президента и парламента в 2019 году, если хочет стать частью Североатлантического альянса, считает глава Представительства НАТО в Украине Александер Винников.

"Принятие закона "О национальной безопасности " этим летом было воспринято нами как важный шаг вперед. Несмотря на то, что уже в следующем году будут выборы очень важно, чтобы Украина оставалась на этом курсе внедрения реформ", - сказал А.Винников на презентации 19-го выпуска сборника "Украина дипломатическая" в среду в Киеве.

По его словам, советники НАТО готовы помогать украинской власти в разработке важных документов, в частности, в сферах безопасности и обороны, разведки, управления гостайнами. "Все они важны, если Украина хочет выполнить свою цель - присоединиться к НАТО", - подчеркнул А.Винников.

Теги: #винников #украина #выборы #нато
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Садовый: Никто имущество людей во время военного положения забирать не будет - мы этого не дадим сделать

Наливайченко: В Украине нет места шовинизму и ксенофобии

Садовый: Украинский военный должен получать достойную зарплату - 28 тысяч гривен

ОБСЕ передала ЦИК оборудование и программное обеспечение для усиления кибербезопасности выборов

Вилкул: Если власть в областях с военным положением начнет давить на людей, мы не дадим их в обиду

Вилкул: Мы защитим людей, которые могут пострадать от введения военного положения

Парубий подписал постановление о назначении президентских выборов на 31 марта 2019 года

Бойко: Было бы хорошо, если бы Франция и Германия стали посредниками в переговорах с РФ по деэскалации

Порошенко обещает законодательно урегулировать вопрос проведения выборов в ОТГ во время военного положения

Выборы в ОТГ 23 декабря в областях с военным положением состояться не смогут - Айвазовская

ПОСЛЕДНЕЕ

Ляшко требует от власти запретить выезд за границу руководителям "Нафтогаза"

КС одобрил изменения Ляшко в статью Конституции по земле

Тимошенко поздравила Павла Грода с назначением на должность президента Всемирного конгресса украинцев

Безсмертный: К диалогу между Россией и Украиной надо включить посредника

Защита Госреестра избирателей от киберугроз является одним из приоритетов ЦИК - Слипачук

Ляшко заявляет, что Порошенко "мочит" его команду в информпространстве

Андрей Садовый о военном положении, России и играх Банковой

Тарута: Одна из главных задач государства - это вернуть наших моряков домой

"Батькивщина" будет контролировать законность действий президента во время военного положения - Власенко

А.Шевченко о Коломойском и ПриватБанке: "Отжим" банка еще нашей власти "комом станет"

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА