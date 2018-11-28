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12:53 28.11.2018

Тарута: Одна из главных задач государства - это вернуть наших моряков домой

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Тарута: Одна из главных задач государства - это вернуть наших моряков домой

После событий в Керченском проливе перед государством стоят две важных задачи: освобождение моряков и возобновление свободного судоходства для украинских судов в Азовском и Черном морях и Керченском проливе, отметил народный депутат, председатель политической партии "Основа" Сергей Тарута, сообщает пресс-служба политсилы в Фейсбук .

"После событий в Керченском проливе перед государством встает две важные задачи. Во-первых, добиться скорейшего освобождения наших моряков. Это нужно сделать любой ценой, привлекая международные организации. Во-вторых, дипломатическим путем добиться от России возобновления свободного судоходства для украинских судов в Азовском и Черном морях и Керченском проливе", - отметил политик во время встречи с председателями городских организаций и депутатами городского совета г.Вышгорода Киевской области, куда он прибыл с рабочим визитом.

Теги: #азовское_море #тарута #моряки
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