А.Шевченко о Коломойском и ПриватБанке: "Отжим" банка еще нашей власти "комом станет"

Обвинения бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании средств - фейк, считает политик, член партии "УКРОП" Александр Шевченко.

"Недавно был Лондонский суд, который отказал руководству ПриватБанка продолжать процесс по Коломойскому и Боголюбову. Я убежден, что тот "отжим" банка, еще нашей власти "комом станет". Наши провластные чиновники рассказывали, что они 150 миллиардов в тот банк "влили". Я в бюджетном комитете Верховной Рады. Это - чистый фейк. Каких-то бумаг дали для отвода глаз, но никаких денег не было", - сказал он в прямом эфире на своей странице в Фейсбук во вторник вечером.

При этом А.Шевченко добавил, что у него дружеские отношения с И.Коломойским.

"О Игоре Комойськом я могу сказать, что он - мой друг, партнер. Я никогда не стесняюсь об этом сказать. Мы вместе строили "Буковель", вместе защищали страну... Да, он резкий. Да, нестандартный, иногда прикольный, иногда выглядит жестким. Но он такой и есть", - подчеркнул политик.