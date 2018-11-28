Наливайченко в Запорожье: "Дайте заказ оборонным предприятиям!"

Лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко утверждает, что и президент, и правительство "должны вылезать из своих кабинетов и запускать оборонные предприятия нашего государства!".

"Предприятия Запорожье ждут, когда наконец здесь появится правительство. Когда не только будет объявлено военное положение, но и появятся оборонные заказы. В этом главные обязанности правительства, когда объявляют военное положение", - прокомментировал политик встречу с трудовым коллективом Запорожского инструментального завода, которая состоялась 27 ноября.