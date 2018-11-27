Ляшко: Ошибочная публикация указа о военном положении на 60 суток - доказательство, что Порошенко планировал захватить власть

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко назвал публикацию указа Президента о военном положении на 60 суток в газете "Урядовый курьер" не ошибкой, а доказательством, что Порошенко планировал захватить власть в стране.

"Опубликовали указ Президента о военном положении по всей Украине на 60 дней, теперь оправдываются, что это ошибка. На самом деле это не ошибка, а железный довод, что Порошенко самом деле планировал под предлогом военного положения захватить власть в стране. Но через нашу твердую позицию в Порошенко все пошло не так, а указ из редакции "Урядового курьера" забыли отозвать", - написал О.Ляшко на своей странице в Фейсбук во вторник.

Как сообщалось, газета "Урядовый курьер" обнародовала текст указа Президента, который ввел в действие решение СНБО о необходимости ввести военное положение на 60 суток.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в комментарии под постом главного редактора "Радио НВ" Валерия Калныша в Facebook отметила, что документ был опубликован по ошибке. Указ, который в понедельник утвердила Верховная Рада, о внедрении военного положения сроком на 30 дней будет обнародован в парламентской газете "Голос Украины" в среду, 28 ноября, сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.