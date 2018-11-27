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11:01 27.11.2018

Порошенко сделал замечание народному депутату за матерное высказывание в зале парламента

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Порошенко сделал замечание народному депутату за матерное высказывание в зале парламента

Президент Украины Петр Порошенко на внеочередном заседании парламента, где принимался режим военного положения, сделал замечание одному из народных депутатов за нецензурное высказывание.

Оказалось, что П.Порошенко обратился с просьбой к внефракционному нардепу Виталию Куприю. Видео с инцидентом нардеп опубликовал на своей странице в Фейсбук.

Конфликт возник, когда президент произнес перед депутатами фразу: "4,5 года украинские воины, украинская армия, украинский гражданин-плательщик налогов, украинская власть, украинский парламент, украинское правительство и украинский президент делают все возможное для того чтобы защитить родную землю...". В этот момент В.Куприй выкрикнул с места: "Инвестирует в Россию!". На что президент прервался и ответил ему: "Помолчите!..".

После этого он продолжил свою речь, а между внефракционным нардепом В.Куприем и депутатами рядом с ним возникла словесная перепалка, в ходе которой Куприй сказал: "... Давай я сяду там, где я хочу! Да мне пох@р!".

Именно в этот момент Порошенко вновь прервался и сказал: "Вы можете не матюкаться в парламенте? Вы проявляете такую культуру! Я надеюсь, что это не "Самопомич"? Тогда извините".

На видео описанный фрагмент начинается на 15-ой минуте:

Теги: #куприй #видео2019 #порошенко #парламент
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