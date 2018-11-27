Выборы2019

Выборы

10:44 27.11.2018

Шуфрич о введении военного положения: Меркель повлияла на решение Порошенко принять требования оппозиции

1 мин читать
Шуфрич о введении военного положения: Меркель повлияла на решение Порошенко принять требования оппозиции

После разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель у Петра Порошенко изменились настроения, поэтому он пошел навстречу требованиям, которые высказывала оппозиция, заявил член "Оппозиционной платформы – За життя" Нестор Шуфрич, комментируя введение военного положения в отдельных регионах Украины.

"Я думаю, что позиция Меркель в отношении невозможности отсрочки президентских выборов сыграла свою роль. Почему я так думаю? Потому что Меркель уже говорила во время своего визита в Киев, что они надеятся на проведение выборов президента в установленные конституцией строки. И оценив ситуацию в Керченском проливе, они не могли не понимать, к чему это может привести", - сказал Н.Шуфрич в эфире канала Newsone в понедельник вечером.

При этом он добавил, что если бы военное положение ввели на 60 дней, выборы президента состоялись бы в июле.

Как сообщалось, вчера Президент Украины П.Порошенко провел телефонный разговор по поводу агрессии России в Керченском проливе с канцлером Германии А.Меркель.

Теги: #шуфрич #военное_положение #нестор_шуфрич
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Садовый: Уровень доверия к президенту - это вопрос национальной безопасности

Новинский: Военное положение может экономически ударить по каждому украинцу

Пять фракций и групп Рады выдвинули ряд требований к тексту указа Порошенко о военном положении, среди них -дата выборов

Вилкул о введении военного положения в Украине

Валентин Наливайченко о введении военного положения - обращение

Порошенко предлагает ввести военное положение на 30 дней, чтобы оно не накладывалось на начало избирательной кампании

Гриценко раскритиковал текст Указа о введении военного положения в Украине

Кравчук, Кучма и Ющенко призывают Раду в случае введения военного положения упразднить норму об отмене выборов

"Оппозиционный блок" не будет поддерживать введение военного положения - заявление

Гражданское движение "Хвиля" Чумака готово поддержать инициативу о введении военного положения, но на срок до 30 суток

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко сделал замечание народному депутату за матерное высказывание в зале парламента

Мишель Терещенко заявил, что передумал идти в президенты Украины

Ляшко: Не дадим Президенту под предлогом военного положения узурпировать власть

"Наш край" призывает власти обеспечить защиту людей в случае введения военного положения

Вилкул: Военное положение – это попытка президента сорвать выборы

Зеленский призвал политиков не пиариться за счет ситуации на Азове, а заняться своей профильной работой

Тимошенко - подписантам Будапештского меморандума: Время выполнять гарантии

Вакарчук призывает политиков не использовать ситуацию в Азовском море в собственных политических целях

В "Оппозиционной платформе – За життя" считают не обоснованным введение военного положения – заявление

"Самопомич" требует открытого заседания парламента о введении военного положения - заявление

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА