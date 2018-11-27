Шуфрич о введении военного положения: Меркель повлияла на решение Порошенко принять требования оппозиции

После разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель у Петра Порошенко изменились настроения, поэтому он пошел навстречу требованиям, которые высказывала оппозиция, заявил член "Оппозиционной платформы – За життя" Нестор Шуфрич, комментируя введение военного положения в отдельных регионах Украины.

"Я думаю, что позиция Меркель в отношении невозможности отсрочки президентских выборов сыграла свою роль. Почему я так думаю? Потому что Меркель уже говорила во время своего визита в Киев, что они надеятся на проведение выборов президента в установленные конституцией строки. И оценив ситуацию в Керченском проливе, они не могли не понимать, к чему это может привести", - сказал Н.Шуфрич в эфире канала Newsone в понедельник вечером.

При этом он добавил, что если бы военное положение ввели на 60 дней, выборы президента состоялись бы в июле.

Как сообщалось, вчера Президент Украины П.Порошенко провел телефонный разговор по поводу агрессии России в Керченском проливе с канцлером Германии А.Меркель.