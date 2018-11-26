Пять фракций и групп Рады выдвинули ряд требований к тексту указа Порошенко о военном положении, среди них -дата выборов

Фракции "Радикальной партии", "Батькивщины", "Самопомич", депутатские группы "Воля народа" и "Видродження" требуют в указе президента Украины о введении военного положения ограничить распространение военного положения территориями, где идут боевые действия, и предусмотреть конкретный исключительный перечень прав граждан, которые могу быть ограничены, заявляет лидер "радикалов" Олег Ляшко.

"Мы настаиваем, чтобы в законе о военном положении был указан исключительный перечень конституционных ограничений, а не произвол - у украинцев забирают все, как сегодня хочет Порошенко. И чтобы был указан исключительный перечень территорий , на которых вводится военное положение", - заявил О.Ляшко журналистам в кулуарах парламента в понедельник вечером.

Кроме того, он заявил, что должна быть установлена дата президентских выборов - 31 марта 2019 года, а военное положение введено сроком на 30 суток.

О.Ляшко также допускает политическую целесообразность для президента Украины в введении военного положения.

Он также пояснил, что нынешняя редакция указа президента позволяет слишком широкое ограничение прав и свобод граждан.

Политик назвал озвученные им требования "консолидированной позицией фракций "Радикальной партии", "Батькивщины", "Самопомочи", группы "Воля народа" и "Видродження".