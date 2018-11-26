Выборы2019

Выборы

19:44 26.11.2018

Пять фракций и групп Рады выдвинули ряд требований к тексту указа Порошенко о военном положении, среди них -дата выборов

1 мин читать
Пять фракций и групп Рады выдвинули ряд требований к тексту указа Порошенко о военном положении, среди них -дата выборов

Фракции "Радикальной партии", "Батькивщины", "Самопомич", депутатские группы "Воля народа" и "Видродження" требуют в указе президента Украины о введении военного положения ограничить распространение военного положения территориями, где идут боевые действия, и предусмотреть конкретный исключительный перечень прав граждан, которые могу быть ограничены, заявляет лидер "радикалов" Олег Ляшко.

"Мы настаиваем, чтобы в законе о военном положении был указан исключительный перечень конституционных ограничений, а не произвол - у украинцев забирают все, как сегодня хочет Порошенко. И чтобы был указан исключительный перечень территорий , на которых вводится военное положение", - заявил О.Ляшко журналистам в кулуарах парламента в понедельник вечером.

Кроме того, он заявил, что должна быть установлена дата президентских выборов - 31 марта 2019 года, а военное положение введено сроком на 30 суток.

О.Ляшко также допускает политическую целесообразность для президента Украины в введении военного положения.

Он также пояснил, что нынешняя редакция указа президента позволяет слишком широкое ограничение прав и свобод граждан.

Политик назвал озвученные им требования "консолидированной позицией фракций "Радикальной партии", "Батькивщины", "Самопомочи", группы "Воля народа" и "Видродження".

Теги: #рада #военное_положение #требования
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Вилкул о введении военного положения в Украине

Валентин Наливайченко о введении военного положения - обращение

Порошенко предлагает ввести военное положение на 30 дней, чтобы оно не накладывалось на начало избирательной кампании

Гриценко раскритиковал текст Указа о введении военного положения в Украине

Кравчук, Кучма и Ющенко призывают Раду в случае введения военного положения упразднить норму об отмене выборов

"Оппозиционный блок" не будет поддерживать введение военного положения - заявление

Гражданское движение "Хвиля" Чумака готово поддержать инициативу о введении военного положения, но на срок до 30 суток

"Наш край" призывает власти обеспечить защиту людей в случае введения военного положения

Вилкул: Военное положение – это попытка президента сорвать выборы

Тимошенко - подписантам Будапештского меморандума: Время выполнять гарантии

ПОСЛЕДНЕЕ

Мишель Терещенко заявил, что передумал идти в президенты Украины

Ляшко: Не дадим Президенту под предлогом военного положения узурпировать власть

Зеленский призвал политиков не пиариться за счет ситуации на Азове, а заняться своей профильной работой

Вакарчук призывает политиков не использовать ситуацию в Азовском море в собственных политических целях

В "Оппозиционной платформе – За життя" считают не обоснованным введение военного положения – заявление

"Самопомич" требует открытого заседания парламента о введении военного положения - заявление

ВО "Свобода" поддерживает введение военного положения - заявление

"Радикальная партия" поддержит введение военного положения в Украине, настаивает на решении о выборах президента 31 марта 2019 года - депутат

Безсмертный: Проект решения относительно военного положения покажет, использует ли Порошенко ситуацию на Азове для отсрочки выборов

Садовый: Коррупция во время военного положения - мародерство

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА