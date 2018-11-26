Гражданское движение "Хвиля" Чумака готово поддержать инициативу о введении военного положения, но на срок до 30 суток

Гражданское движение "Хвиля" во время экстренного заседания совета и правления штаба достигли соглашения поддержать инициативу президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения, но на срок до 30 суток и на отдельных территориях, заявил лидер Общественного движения "Хвиля" Виктор Чумак.

"Мы готовы поддержать инициативу президента о введении военного положения но исключительно при соблюдении четких условий. Поэтому наше предложение: предусмотреть в Указе о введении военного положения на отдельных территориях Донецкой, Запорожской и Херсонской областей на срок до 30 суток для урегулирования этой ситуации", - написал В.Чумак в Фейсбук в понедельник.

Кроме этого, В.Чумак отметил на необходимости закрепить дату выборов президента на 31 марта 2019 года.