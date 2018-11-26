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15:57 26.11.2018

"Наш край" призывает власти обеспечить защиту людей в случае введения военного положения

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"Наш край" призывает власти обеспечить защиту людей в случае введения военного положения

В случае введения военного положения в Украине власть должна обеспечить бесперебойное теплоснабжение домов и объектов социальной инфраструктуры, уборку снега, доставку продуктов, заявили в партии "Наш край".

"Около 4 тыс. представителей "Нашего края" в местных советах готовы и в дальнейшем обеспечивать стабильное функционирование экономики государства, жилищно-коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры. Очень важно, чтобы в это сложное время страна продолжала нормально функционировать: должно быть обеспечено бесперебойное отопление домов и объектов социальной инфраструктуры, уборка снега, доставка продуктов и т.д.", - говорится в заявлении партии, опубликованном на официальном сайте в понедельник.

"Наш край" в своем заявлении осуждает военную агрессию России против Украины на море и поддерживает все определенные Конституцией меры, которые обеспечат победу и мир Украины.

"Введение военного положения не должно влиять на работу образовательной системы, предпринимательство и деятельность всех ветвей власти. Военное положение – это не повод давать олигархам еще больше грабить людей, запрещать гражданам выражать свою политическую позицию и лишать имущества на придуманные коррумпированными чиновниками меры", - заявляют в партии.

"Наш край" также призвал власть разработать и обнародовать обновленный план достижения мира в стране.

"Предыдущий план не остановил агрессора и привел к военному нападению на море. Нападение России на украинских моряков и корабли в полной мере проявило намерения агрессора. Россия никогда не остановится, ведь ее цель - уничтожение украинской государственности", - резюмируют в партии.

В "Нашем крае" напомнили, что в понедельник, 26 ноября, на внеочередном заседании Верховной Рады будет рассматриваться вопрос введения военного положения в Украине.

Теги: #украина #военное_положение #наш_край
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