Сергей Тарута раскритиковал Порошенко из-за планов о военном положении

Военное положение понадобилось президенту Украины Петру Порошенко именно сейчас – когда пришло время прощаться с властью, заявил народный депутат, лидер партии "Основа" Сергей Тарута.

"10 тысяч убитых на Донбассе Порошенко было мало, чтобы ввести военное положение – ведь до выборов было далеко. Военное положение понадобилось Порошенко именно сейчас – когда пришло время прощаться с властью", - написал в Фейсбук нардеп.

Политик считает, что президент использует ситуацию с захватом украинских моряков, чтобы остаться у власти.

"5 лет против нас идёт война. Россия оккупировала 7% нашей территории. А остальные 93% Украины собрался оккупировать Порошенко. Но мы не сдались России, не сдадимся и Порошенко. Мы не так сильны в экономическом и военном плане, как Россия, но у нас есть то, чего у России нет. Мы – свободная демократическая страна. И наше завоевание мы никаким "порошенкам" не отдадим!", - добавил С.Тарута.