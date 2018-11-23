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17:02 23.11.2018

Билецкий: В Украине скоро выборы, поэтому парламент и принял предвыборный бюджет

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Билецкий: В Украине скоро выборы, поэтому парламент и принял предвыборный бюджет

Украина вступила в предвыборный год, поэтому в первую очередь парламент принял предвыборный бюджет для финансирования кампаний, заявил лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

"Если говорить о бюджете - это предвыборный бюджет. Мы входим в предвыборный год и этот бюджет во многом направлен на финансирование избирательных кампаний правящей коалиции. Речь идет о Фонде президента Украины на который предусмотрено миллиард гривен. Эти деньги будут раздаваться от имени президента, хотя это деньги налогоплательщиков со всей Украины", - отметил А.Билецкий в эфире "112 Украина" в пятницу.

Лидер "Нацкорпуса" также отметил, что основной сметы является не бюджет развития, а бюджет "проедания".

"Гройсман называет этот бюджет - бюджетом развития, однако в первую очередь это бюджет "проедания". На содержание, на внешние долги мы отдаем 87% этого бюджета. На так называемое развитие остается 13%, меньше на 1% чем в прошлом году", - добавил А.Билецкий.

Как сообщалось, 23 ноября Верховная Рада Украины проголосовала за госбюджет-2019. За документ в целом проголосовали 240 депутатов.

Теги: #бюджет #нацкорпус #билецкий
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