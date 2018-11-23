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16:22 23.11.2018

Наливайченко рассказал, как Украина может избежать реванша пророссийских сил

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Наливайченко рассказал, как Украина может избежать реванша пророссийских сил

Управлять страной должен такой президент, который не позволит российское вмешательство и не будет заниматься бизнесом или торговлей с агрессором, заявил лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

"Самое главное - создать боевую украинскую контрразведку, антитеррористический центр как боевой центр противодействия всем видам российских угроз, и раз и навсегда перекрыть каналы финансирования из России или из оффшоров пророссийских партий и другим взрывным силам", - рассказал В.Наливайченко в эфире "24 канала" в четверг в Киеве.

Политик отметил, что нынешняя власть годами обманывает людей: поднимает тарифы, ворует украинский газ или делает вид, что его нет.

"И только в день выборов, каждый украинец получит настоящую власть в свои руки. И может изменить ситуацию, выбрав того, кто способен действовать и будет служить людям, а не бежать на Мальдивы", - добавил В.Наливайченко.

Теги: #украина #выборы #наливайченко
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