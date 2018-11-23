В парламентском рейтинге лидируют "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" - опрос "София"

Если бы в период с 18 по 22 ноября проходили парламентские выборы, то наибольшие шансы преодолеть 5-процентный барьер могли бы ВО "Батькивщина", "Оппозиционная платформа - За жизнь", БПП "Солидарность", партия "Слуга народа", партия "Гражданская позиция" и Радикальная партия Олега Ляшко, свидетельствуют данные Центра социальных исследований "София".

В частности, о намерении голосовать за "Батькивщину" заявили 15,1% респондентов. Второе место в рейтинге занимает "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 14,4%. За Блок Петра Порошенко "Солидарность" готовы проголосовать 7,1% респондентов, партию "Слуга народа" - 6,9%, за "Гражданскую позицию" - 5,6%, за Радикальную партию Олега Ляшко - 5,2%. Другие партии имеют менее 5,0% сторонников.

Отмечается, что опрос проводился сразу после того, как лидеры "Оппозиционного блока" и партии "За жизнь" объявили о создании "Оппозиционного платформы - За жизнь" - с 18 по 22 ноября 2018 года.

Всего в исследовании приняли участие 1 204 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует взрослое население Украины по основным социально-демографическим признакам. Метод опроса - индивидуальное интервью ( "с глазу на глаз") по месту жительства респондента (на дому). Статистическая погрешность не превышает 3,0%.