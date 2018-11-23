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15:03 23.11.2018

Местные организации партии "Оппозиционный блок" требуют немедленного созыва съезда

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Местные организации партии "Оппозиционный блок" требуют немедленного созыва съезда

В пресс-службе партии "Оппозиционный блок" сообщают, что в секретариат политсилы поступили сотни обращений с требованием немедленного созыва съезда из ряда областей от местных и региональных организаций партии.

Как сообщает в пятницу пресс-служба "Оппозиционного блока", обращения поступили из Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Закарпатской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Черниговской, Черкасской и ряда других областей от местных и региональных организаций, "которые суммарно представляют около 80% однопартийцев".

"Они возмущены циничными и безответственными действиями (Юрия - ИФ) Ю.Бойко и (Сергея - ИФ) С.Левочкина, направленными на раскол партии, соглашательство с властью, дискредитацию "Оппозиционного блока" и рядовых членов партии. Однопартийцы требуют немедленного созыва съезда", - говорится в информации.

В пресс-службе "Оппозиционного блока" добавляют, что обратившиеся с требованием о проведении съезда "хотят честного и откровенного разговора о ситуации в партии".

"На первом этапе съезда будет обсуждена стратегия объединительного процесса со всеми здравыми и прогрессивными оппозиционными политическими силами Украины, будут открыты двери для широкой консолидации", - информируют в политсиле.

На втором этапе будет выдвинут кандидат в президенты Украины от "Оппозиционного блока".

Теги: #выборы #оппоблок
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