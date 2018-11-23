Новинский: Очередной "ночной" бюджет – это катастрофа для страны

Процесс "ночного" принятие бюджета уже стал в Украине порочной традицией, прокомментировал итоги принятия государственного бюджета на 2019 председатель фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

Политик отметил, что ни в одной стране мира важные решения так не принимаются, ведь "ночные" бюджеты - это катастрофа для страны.

"Самый важный финансовый документ страны принимается в 6.20 утра, когда половина зала в состоянии алкогольного опьянения, а вторая половина - спит. И даже у адекватных людей в 6 утра головы обычно уже не работают, все-таки депутаты находились в зале парламента 22 часов. При этом, идут торги с 7 вечера до 6 утра о том, как даже тот бюджет, который есть, раздеребанить между теми, кто находится в коалиции и голосует за него", - сказал парламентарий журналистам в кулуарах Верховной Рады в пятницу .

Как сообщалось, 23 ноября Верховная Рада Украины проголосовала за госбюджет-2019. За документ в целом проголосовали 240 депутатов.